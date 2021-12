Allarme incendi boschi e foreste, oltre 4 milioni dalla regione per la prevenzione

Attualità

16:45 - 28 Dicembre 2021

Foto di repertorio.

Boschi e foreste un patrimonio da tutelare anche in Emilia-Romagna: la Regione mette a disposizione 4,3 milioni per finanziare interventi di prevenzione e protezione da incendi, calamità naturali, fitopatie. "La tutela del patrimonio forestale è una priorità per la Regione. Concorre in modo importante a far crescer opportunità di lavoro nelle aree più periferiche come l'Appennino ed è fondamentale per la riduzione dei gas serra e della CO2. Siamo dunque sempre più impegnati nel rafforzare il sostegno ad operatori e enti locali, affinché si realizzi una buona gestione del patrimonio boschivo che rappresenta ben il 27% dell'intero territorio regionale", ha detto l'assessore regionale alla Montagna, parchi e forestazione Barbara Lori. Le risorse in arrivo sono quelle del Programma regionale di sviluppo rurale. Ne potranno beneficiare Amministrazioni pubbliche, Comuni e Unioni di Comuni, Enti di gestione dei Parchi e la Biodiversità, Consorzi forestali che dovranno presentare i progetti entro il 30 aprile 2022. I contributi in conto capitale potranno essere compresi tra i 50 e 150mila euro e copriranno il 100% dell'importo dei lavori.