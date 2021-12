Calcio D, il Lentigione rafforza il centrocampo con l'under Salvatore Esposito

Sport

Rimini

| 16:33 - 28 Dicembre 2021

Il centrocampista classe 2001 Salvatore Esposito è il primo colpo di mercato del Lentigione Calcio.

Uscito dal settore giovanile del Napoli, chiusa l’esperienza a stelle e strisce nei New York Red Bull, il calciatore di origine statunitense è stato tra i protagonisti assoluti della promozione in Serie C del Fiorenzuola collezionando nella passata stagione 28 presenze e 1 gol. Nella prima metà della stagione in corso ci sono 8 presenze con oltre 400 minuti d’impiego vestendo la vestendo la maglia rossonera dei piacentini tra i professionisti. Sabato 30 il Lentigione recupererà in casa il match contro l'Aglianese.