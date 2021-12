Covid Rimini, 227 nuovi contagi. Variante Omicron in regione è al 16,5%

Attualità

Rimini

| 16:13 - 28 Dicembre 2021

Bollettino Covid 28 dicembre 2021.

Nel riminese 227 nuovi casi di contagio da Sars-CoV-2, 171 sintomatici e 56 asintomatici. La media settimanale è attualmente di 320 casi (639 totali), in crescita rispetto a 7 giorni fa (era 305). Stabili i ricoveri in terapia intensiva (15), nessun decesso, mentre in regione sono 16, età media 81 anni. I nuovi casi sono 3427 su 50.745 tamponi, tasso di positività 6,7%. Salgono a 112 i ricoverati in terapia intensiva (+5), a 1286 nei reparti Covid (+50).



VARIANTE OMICRON Con la flash survey (cioè una fotografia della situazione in un determinato giorno, da cui si può stimare la prevalenza delle varianti in circolazione) del 20 dicembre eseguita dalla rete dei laboratori regionali, è stato complessivamente sequenziato un campione di 133 tamponi selezionati a caso tra quelli risultati positivi, in maniera rappresentativa del peso percentuale di tutte le aziende sanitarie locali: 22 (quindi il 16,5%) sono stati confermati. Complessivamente sul territorio i 22 casi di variante Omicron sono così suddivisi: 4 Piacenza, 1 Parma, 3 Reggio Emilia, 5 Modena, 4 Bologna e Imola, 0 a Ferrara e 5 in Romagna.

Il dato, come detto, fa riferimento al 20 dicembre, ma tutti gli indicatori segnalano un trend in aumento costante, per cui c'è da aspettarsi un dato significativamente più alto nella survey successiva prevista la prima settimana di gennaio.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 1.032 nuovi casi, seguita da Modena (584) e Reggio Emilia (378), Ferrara (315), Piacenza (230), Rimini (227); poi Ravenna (200), Forlì (174), Cesena (129) e il Circondario Imolese (88 casi), infine Parma (70).