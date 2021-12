Misano: Covid blocca la festa della befana, confermati i concerti di 'Note d' inverno'

Attualità

Misano Adriatico

| 15:34 - 28 Dicembre 2021



Proseguono, anche se rimodellati in seguito alle recenti normative per contrastare la diffusione del contagio da Covid, gli eventi del cartellone natalizio “Splendida Misano”.

Confermata la due giorni di musica “Note d’Inverno” che vedrà esibirsi, oggi e domani, gli allievi dei corsi di musica classica organizzati dal Centro Musicale Vivaldi. L’appuntamento è per questa sera e domani (27-28 dicembre) alle ore 21:00, nella chiesa dell’Immacolata Concezione, in osservanza alle regole dettate dal nuovo decreto anti Covid.

Questa sera (martedì 28 dicembre) la rassegna ospiterà il duo composto dalla soprano Federica Livi e dalla pianista Marta Tacconi, che presenteranno alcuni brani tratti dal loro ultimo lavoro discografico, intitolato “Cantiche”. Nato come omaggio a Dante Alighieri e alle celebrazioni del 700° anniversario della sua morte, la raccolta propone una rilettura della Divina Commedia, in musica e attraverso la figura femminile.

ANNULLATI IL TUFFO IN MARE E LA FESTA DELLA BEFANA In base alle nuove disposizioni normative il tuffo in mare e la Festa della Befana, previsti per il 6 gennaio, sono annullati.

Resta confermata, invece, la distribuzione delle calze da parte della Befana a tutti i bambini di Misano, fino ai 10 anni, che si svolgerà in piazza della Repubblica dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

UN MARE DI FAVOLE: CONFERMATI GLI APPUNTAMENTI DEL 9 E 23 GENNAIO Confermati gli ultimi due appuntamenti della rassegna “Un Mare di Favole”, in programma al Cinema Teatro Astra.

Domenica 9 gennaio, alle 16:30, la compagnia Fratelli di Taglia presenta lo spettacolo “Il folletto mangiasogni”. Domenica 26 gennaio, sempre alle 16:30, andrà invece in scena “Trecce rosse”, la storia di Pippi Calzelunghe proposta dalla Compagnia Teatro del Drago.