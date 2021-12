Riccione, stop a Mc Hip Hop Contest: tutto rinviato, forse ad aprile per Pasqua

Attualità

Riccione

| 15:29 - 28 Dicembre 2021



Sospeso l’Mc Hip Hop Contest, l'evento riccionese di inizio gennaio dedicato alla street dance. "Oltre ai numerosi casi di positività e quarantena, che avevano già obbligato diversi gruppi a disdire la propria partecipazione, è risultato diffuso il sentimento di forte preoccupazione nel coinvolgere i giovani in viaggi, pernottamenti e contesti di convivenza in un momento così complesso dal punto di vista sanitario", spiegano gli organizzatori di Idea srl-Cruisin'. A questo è necessario aggiungere le difficoltà organizzative che sono emerse negli ultimi giorni tra le quali la cancellazione di migliaia di voli aerei che impedisce l’arrivo dei coreografi nazionali e stranieri. L'evento non è stato cancellato, ma solamente sospeso: l'organizzazione si sta attivando per valutarne la fattibilità nelle date della Pasqua (weekend 18 aprile).



"L'amministrazione di Riccione ed io come assessore al Turismo e allo Sport, siamo molto dispiaciuti per l'annullamento dell'Mc Hip Hop Contest, arrivato alla sua 26esima edizione e in programma nella nostra città fino al 6 gennaio. Questo periodo festivo purtroppo è segnato da scelte difficile e da rinunce, ma se l'obiettivo è quello di salvaguardare la salute pubblica, la sicurezza di turisti e cittadini, allora dobbiamo accettare di procedere con grande prudenza. Vorrei anche ringraziare, da parte di tutta l'amministrazione comunale, lo staff per la serietà dimostrata nel prendere una decisione così difficile", commenta Stefano Caldari, assessore al Turismo del Comune di Riccione.