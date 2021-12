Montefiore Conca, arrivano nuove telecamere contro furti e abbandono dei rifiuti

Attualità

Montefiore Conca

| 15:09 - 28 Dicembre 2021

Foto di repertorio.

Arrivano nuove telecamere di videosorveglianza a Montefiore Conca. L'amministrazione comunale, in una nota, dà l'annuncio parlando di "regalo di Natale per i cittadini di Montefiore". E' stato infatti sottoscritto il patto per la sicurezza urbana, con il Prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza, sia per l'installazione delle nuove telecamere (già attivate quelle con sistema di lettura targhe in alcuni punti di controllo strategici), sia per il potenziamento dei controlli. Il potenziamento della videosorveglianza permetterà un miglior controllo del territorio, ma anche rispondere al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, "piaga" che colpisce anche il territorio di Montefiore Conca.