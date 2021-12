Santarcangelo, Mutonia trasloca in centro per le festività: iniziato allestimento della mostra

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:34 - 28 Dicembre 2021

I lavori di allestimento della mostra.



È cominciato questa mattina (martedì 28 dicembre) l’allestimento della mostra “Il fuoco a Santarcangelo”, che per quattro giorni porterà il parco artistico di Mutonia in piazza Ganganelli: dal 30 dicembre al 2 gennaio, infatti, le opere e le installazioni della Mutoid Waste Company potranno essere ammirate sia nella piazza centrale che sotto i portici del Comune.



Arrivati a Santarcangelo nel 1990 invitati dal Festival del teatro in piazza, i Mutoid non se ne sono più andati, fondendosi alla comunità locale che li ha accolti e difesi nei momenti più delicati della loro storia. L’Amministrazione comunale ha tributato loro la massima onorificenza cittadina con l’assegnazione dell’Arcangelo d’oro nel 2020, e durante l’ultima edizione del Festival, Mutonia è diventata l’ambientazione di due spettacoli indimenticabili: la mostra in piazza Ganganelli rappresenta dunque una nuova tappa dei festeggiamenti per il trentennale.