Riccione, al parco Oltremare è festa per il compleanno del delfino Mia

Attualità

Riccione

| 14:25 - 28 Dicembre 2021

I festeggiamenti per il compleanno del delfino Mia.



Una festa di compleanno per festeggiare l’ultima settimana del 2021, al parco Oltremare di Riccione. A compiere gli anni oggi (martedì 28 dicembre) è la delfina Mia, la più giovane del gruppo di tursiopi della Laguna di Ulisse. Per lei gli addestratori hanno preparato una torta speciale: una maxi torta a due piani, con tanto di stella, cuori e ben 2 kg del suo pesce preferito, le aringhe. La sorpresa è arrivata questa mattina (28 dicembre) nella Laguna, subito dopo l’appuntamento più amato dal pubblico ‘Delfini – lo spettacolo della natura’ in versione natalizia.



Mia è arrivata a Riccione nel 2017. Nata in ambiente controllato, proviene dall’Acquario di Genova. La splendida femmina, in super forma, pesa 160 kg ed è lunga 2,50 metri. Socievole e curiosa, Mia ha instaurato un rapporto speciale con Cleo e Pelé, la ‘nonna’ delfina di 57 anni, la più longeva d’Europa).



Per conoscere Mia basta recarsi a Oltremare. Il parco resta aperto per queste festività tutti i giorni fino al 6 gennaio, dalle 10 alle 17.30, anche in caso di pioggia.



Ad accogliere gli ospiti nel Family Experience Park in questi giorni di vacanze natalizie ci sarà Fulmine, la prima renna di Babbo Natale che sarà ospite al parco fino al 6 gennaio. Solo a Oltremare si può realmente incontrare Fulmine, scoprire chi sono tutte le renne volanti che trainano la slitta di Santa Claus e sorridere davanti a curiosità, leggende e segreti.



Fulmine sarà anche ambasciatrice delle renne di tutto il mondo: grazie a lei si parlerà infatti dei progetti di conservazione europei per proteggere la renna delle foreste in Finlandia. Oltremare quest’anno sostiene il progetto di reintroduzione in natura di questa specie, grazie alla collaborazione instaurata con alcune realtà europee.



Per chi arriva a Riccione in questi giorni di festa, dalla collina, illuminata e alta 18 metri, spunta la Pallina natalizia più grande d’Italia del parco Oltremare di Riccione. Per installarla ci sono voluti 3 giorni, una squadra di esperti ‘funamboli’ delle luminarie, guidati dall’esperienza di Andrea Prada. Con un braccio meccanico di oltre 40 metri è stato posizionato oltre 1 km di luci per illuminare la grande sfera della piazza centrale del parco. Con tanto di gancio, la Pallina natalizia più grande d’Italia, è veramente da record, visibile anche dall’autostrada. Ogni giorno tra il pubblico sarà scelto un bimbo che avrà l’onore di accenderla insieme alla mascotte Ulisse.



Le sorprese non finiscono qui: la Piazza del parco, trasformata nel Porto di Natale, avrà per queste festività una scenografia unica con luminarie, giochi di luce e la Pallina da record. Il pubblico scoprirà angoli magici con tante curiosità sulle renne di Babbo Natale. Ci saranno poi la grande arena, il bosco incantato, i punti ristoro con dolci, il maestoso albero centrale, e il falò, dove i bimbi (ogni giorno alle 17:10) potranno cuocere e gustare i marshmallow regalati dallo staff.



Tra le novità di questo Natale anche l'approfondimento in musica con i piccoli di barbagianni nell’Arena Crazy Farm, nati la scorsa estate. In Laguna appuntamento con Ulisse e la bella famiglia di delfini, con lo show natalizio e i programmi interattivi (a pagamento, su prenotazione). I visitatori potranno anche incontrare la mascotte Ulisse, divertirsi con la musica della Christmas Marching Band e ammirare falchi, poiane, gufi, avvoltoi, wallaby e alligatori del Darwin.



La festa continua anche negli altri parchi di divertimento Costa edutainment della Riviera romagnola.