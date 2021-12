Videomapping e la foresta di ghiaccio: grande spettacolo nei parchi Costa

Eventi

Riccione

| 14:23 - 28 Dicembre 2021

Acquario di Cattolica.



Proseguono gli eventi natalizi nei parchi Costa Edutainment.



ITALIA IN MINIATURA Il parco di Viserba di Rimini attende il pubblico con le sue splendide miniature da domenica 26 al 9 gennaio 2022. Un parco totalmente rinnovato, che ha festeggiato da poco i 50 anni di attività, e il riconoscimento come 1° parco di divertimento d’Italia per la qualità del servizio nell’indagine “Migliori d’Italia - Campioni del servizio 2022” realizzata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza.



Accanto a oltre 300 miniature d’Italia e d’Europa e 5mila alberi in scala, il misterioso viaggio nella fiaba di Pinocchio, una romantica gita in gondola a Venezia (in scala 1:5), passando per la Torre Panoramica, Esperimenta.



L’attesa è poi all’imbrunire per assistere al Concerto di Natale e a indimenticabili effetti speciali (curati da Andrea Prada), nell’Arena Spettacoli Piazza Italia che per queste feste diventa il simbolo di tutte le piazze natalizie del Bel Paese. In una scenografia calda e accogliente, sovrasta su tutti il grande albero, e poi spazio alla musica itinerante della Christmas Marching Band.



Orario di apertura: 10 – 17:00, attrazioni 10:30-16:00. Ingresso a pagamento. Info: www.italiainminiatura.com



ACQUARIO DI CATTOLICA Nel più grande acquario dell’Adriatico (il secondo più famoso d’Italia) si trovano centinaia di specie marine e terrestri in 4 percorsi tutti al coperto. Si entra nel percorso Blu attraversando le maxi fauci di squalo. Qui si trovano gli squali toro più grandi d’Italia, i Pinguini di Humboldt con il cucciolo di pinguino Pic Nick, e poi cavallucci marini, meduse, pesci pagliaccio e tantissimi altri organismi di tutti i mari del mondo.

Nel percorso Giallo lontre e caimani, nel Verde boa, pitoni, camaleonti e altri rettili, insetti e anfibi. Accanto alle riproduzioni delle creature degli abissi, nel percorso Viola, dove si può trovare anche il calamaro gigante, l’Acquario ospita poi la maxi area di Plastifiniamola dove si può imparare a rispettare meglio il Pianeta e a conoscere i problemi di inquinamento dei mari.



Da questa domenica al 9 gennaio, ambientazioni tutte a tema natalizio, con la neve, il grande albero, centinaia di palline e la Foresta di ghiaccio tra i 4 percorsi.



Orario: 10:00 – 18:30 (chiusura casse 16:30). Ingresso a pagamento Info: www.acquariodicattolica.it



​​​​​​​