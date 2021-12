Quarantena Covid ridotta, assessore Donini: "attendiamo decisione"

Attualità

14:09 - 28 Dicembre 2021

"Attendiamo molto questa decisione, perché in una situazione in cui la circolazione del virus rispetto a due mesi fa è più che decuplicata è chiaro che i protocolli non possono essere quelli di due mesi fa". Lo ha detto l'assessore alla salute dell'Emilia-Romagna, Raffaele Donini, che coordina il settore per la Conferenza della Regioni, riferendosi alla convocazione del Cts per domani (mercoledì 29 dicembre) in occasione della quale il Comitato dovrebbe esprimersi sulla possibile riduzione dei tempi di quarantena. "Attendiamo che siano innanzitutto il Cts e il governo a dare indicazioni che noi cercheremo di rispettare nel migliore dei modi", mette le mani avanti Donini, parlando a margine della cerimonia di ringraziamento alle volontarie e volontari per l'aiuto e il supporto della campagna vaccinale tenutasi oggi a Bologna. "Attendo le valutazioni che farà la comunità scientifica. Certamente non posso non notare che la terza dose, e questo è un dato che abbiamo anche reperito noi come Regione Emilia-Romagna con i nostri esperti, protegge per oltre il 70% dal contagio e protegge per oltre il 90% dallo sviluppo di una forma grave della malattia".



PREGLIASCO: QUARANTENA RIDOTTA, ALTRIMENTI E' LOCKDOWN DE FACTO Ridurre i tempi della quarantena per i vaccinati che hanno avuto un contatto stretto con un positivo? "Credo che sia qualcosa che s'ha da fare comunque, vista la crescita esponenziale, per evitare un lockdown de facto". A dirlo è Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell'Ospedale Galeazzi di Milano intervenuto o a "L'aria che tira" su La7. "Ora abbiamo una normalità grazie alle vaccinazioni che riducono la gravità della malattia. Dobbiamo prendere atto che non è facile affrontare questa patologia. Temo che ci saranno molti più casi nel prossimo futuro. Negli Usa - aggiunge - di fatto si è accorciato il tempo di isolamento del paziente se non ci sono sintomi a cinque giorni. La contagiosità è concentrata nei primi giorni della malattia e il rischio è più concentrato nel tempo". Parlando degli approcci di gestione dei contagi, Pregliasco sottolinea: "Gli approcci al Covid sono stati di tre tipi. In Cina e in altre nazioni con un'organizzazione militaresca si è riusciti o comunque si è cercata l'eradicazione. Nell'Europa dell'Est si è lasciato fare al virus, si stanno raccogliendo i cocci e in qualche modo hanno avuto momenti pesanti. Noi abbiamo avuto una spalmatura nel tempo del numero dei casi".