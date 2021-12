Covid: Emilia Romagna rischia la zona gialla

Attualità

L'Emilia Romagna rischia la zona gialla. Dal punto di vista pratico non cambierà nulla (la mascherina all'aperto è obbligatoria anche in zona bianca), ma il passaggio è indicativo dell'aumento dei ricoveri che mette sotto pressione il servizio sanitario. L'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini ha spiegato che sarà decisivo il livello di criticità dei reparti ordinari: "Noi siamo attorno al 13-14%, quindi potrebbe essere che tra qualche giorno si possa superare la soglia del 15%". L'unica possibilità è che la degenza media dei vaccinati nei reparti ordinari, accorciatasi, aiuti a favorire un ricambio molto forte: "Ci sono tante persone che hanno una degenza molto breve proprio perché vaccinate, quindi necessitano di cure ospedaliere per pochi giorni. Quindi finora c'è stato quasi un saldo che non comportasse la zona gialla. Questi giorni sono decisivi per capire", ha spiegato l'assessore.



La variante Omicron (finora è oltre il 20% dei casi totali in regione) non porterà un aumento dei ricoveri proporzionali ai casi "ma in valore assoluto ci aspettiamo anche qualche numero in più nei reparti", sottolinea Donini. Da qui un nuovo appello a vaccinarsi: "Ieri abbiamo fatto 41mila vaccinazioni, che sono praticamente quelle che facevamo ai tempi di picco della vaccinazione di massa nella prima parte della campagna e che probabilmente aumenteremo ancora da gennaio, sulla base delle indicazioni che ci darà il generale Figliuolo. La raccomandazione è: i vaccini non mancano, noi ci stiamo organizzando, coloro che non si sono vaccinati lo facciano al più presto".