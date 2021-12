Rimini, migliora puntualità dei pagamenti alle imprese da parte del Comune

Attualità

Rimini

| 13:49 - 28 Dicembre 2021

Il comune di Rimini paga le imprese in anticipo di quasi quattro giorni, in controtendenza rispetto all'andamento nazionale. Lo evidenzia in una nota l'amministrazione comunale. L'indice di pagamenti al terzo trimestre 2021 risulta del -3,75, quindi le imprese ricevono il pagamento quasi 4 giorni prima della scadenza. Nel terzo trimestre del 2020, l'indice era di poco inferiore al -3. "Una capacità di pagamento rapido che si traduce anche in una altrettanto veloce riduzione dell’ammontare complessivo dei debiti commerciali dell’ente, che al terzo trimestre erano dimezzati rispetto all’inizio dell’anno", commenta l'amministrazione comunale, che rimarca "la mole importante di investimenti e di contratti sottoscritti con le imprese", ma nonostante questo il comune "si conferma virtuoso nel rispetto degli impegni presi".