Incendio distrugge negozio di bigiotteria e vestiti in viale Regina Margherita

Cronaca

Rimini

| 13:36 - 28 Dicembre 2021

Pompieri all'opera per spegnere l'incendio.

Un incendio è scoppiato questa mattina (martedì 28 dicembre), intorno alle 10, in viale Regina Margherita a Rimini. Le fiamme si sono propagate in un negozio, attualmente chiuso, di oggettistica e abbigliamento gestito da cittadini bengalesi, probabilmente a causa di un cortocircuito, visto che l'impianto elettrico era rimasto sottotensione, non staccato completamente. Un passante ha notato il fumo uscire dalla serranda e ha allertato i Vigili del Fuoco. Le operazioni si sono concluse in poco più di un'ora: l'incendio è scoppiato nella facciata anteriore del negozio, distruggendo abiti, scarpe e bigiotteria. Ingenti danni a tutta la mercanzia sono stati provocati dal fumo sprigionatosi e diffuso in tutti gli ambienti, ma non sono risultati danni di tipo strutturale.