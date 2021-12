Calcio RSM, Nazionale Under 21: Matteo Cecchetti il nuovo Ct

Sport

Repubblica San Marino

| 11:26 - 28 Dicembre 2021

Matteo Cecchetti (foto FSGC).

Matteo Cecchetti è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Under 21 di San Marino. L’allenatore sammarinese, già vice di Fabrizio Costantini e nello staff dei Biancazzurrini dal 2018, guiderà i Titani a partire dai prossimi impegni di qualificazione agli Europei di Georgia e Romania 2023.

La sua carriera da tecnico si è sviluppata tra i confini sammarinesi, avendo assunto la guida di Virtus, Murata, Cosmos e soprattutto Tre Fiori nelle ultime stagioni. Proprio con i gialloblù ha recentemente toccato quota 100 panchine, avendo avuto il merito di riportare nella bacheca del club di Fiorentino un trofeo che mancava da diversi anni: è il caso della Coppa Titano 2019, vinta in finale contro la Folgore. Con Cecchetti in panchina, il Tre Fiori ha vissuto l’emozione – ad oggi senza precedenti per un club sammarinese – del passaggio del turno in una competizione continentale. Correva il giugno 2018: il 3-0 ai danni del Bala Town ipotecò l’approdo al Secondo Turno di Qualificazione di Europa League.

Da oggi, la sua carriera si tinge di bianco e azzurro: il neo Commissario Tecnico dell’Under 21 annuncerà il suo staff nell’anno nuovo, mentre il debutto ufficiale sulla panchina dei Biancazzurrini è fissato per il 24 marzo 2022 in Ungheria, prima di due sfide ravvicinate e che vedrà San Marino ospitare la Lettonia cinque giorni più tardi. A giugno gli ultimi impegni di qualificazione agli Europei di categoria, con l’arrivo della Polonia al San Marino Stadium (2 giugno 2021) e l’inedita trasferta in Israele (7 giugno 2021).