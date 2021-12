Calcio D, al Forlì gli under Malandrino e Manara. Ravenna: in arrivo il portiere Menegatti

Sport

Forlì

| 11:15 - 28 Dicembre 2021

Il Forlì dopo i centrocampisti Erik Amedeo Ballardini e Nicolò Scalini, annucia Fabio Malandrino. Classe 2002, è un esterno sinistro in grado di ricoprire il ruolo di terzino e il ruolo di esterno di controcampo. Proviene dal Desenzano Calvina, squadra in cui ha trovato poco spazio dopo l'ottima stagione vissuta nelle file dell'Imperia, sempre in serie D (36 gare e due reti). In arrivo anche l'attaccante 2001 Nico Manara nativo di Faenza e in forza al Troina (girone I di serie D, 13 presenze e un gol).

Quanto al Ravenna è in arrivo il portiere Pietro Menegatti, classe 1992, cresciuto nel vivaio giallorosso e protagonista da titolare in serie D nella stagione 2011-2012. Svincolato dal Monopoli dove ha militato nelle due ultime stagioni.