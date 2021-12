Calcio RSM, Tre Fiori: Floriano Sperindio è il nuovo allenatore. E' un ritorno

Sport

Repubblica San Marino

| 10:53 - 28 Dicembre 2021

Floriano Sperindio è il nuovo allenatore del Tre Fiori. Mister Sperindio è già stato sulla panchina del Tre Fiori in due occasioni vincendo tre campionati sammarinesi oltre ad altri titoli. Tecnico sammarinese di comprovata esperienza, Sperindio subentra a Matteo Cecchetti con la quale la società si è accordata per concludere il rapporto di collaborazione.

Dopo 4 anni e mezzo sulla panchina del Tre Fiori in cui sono arrivate la vittoria del campionato, una Coppa Titano e una Supercoppa, oltre alla storica qualificazione come prima squadra nella storia della Repubblica di San Marino al primo turno di Europa League, la società e il tecnico hanno deciso insieme di interrompere il rapporto, non senza dispiacere da entrambe le parti.

“Impegni inderogabili di lavoro e la prospettiva della panchina della Nazionale Under 21 hanno portato le parti ad accordarsi per dare la possibilità a Matteo di cogliere le opportunità che si stanno prospettando – spiega il direttore generale del Tre Fiori, Giacomo Benedettini -. Con Cecchetti c’è grande intesa e ovviamente siamo dispiaciuti di non potere continuare a lavorare insieme, ma siamo allo stesso tempo contenti che per lui si possano aprire altri importanti scenari professionali. Nel ringraziarlo di tutto quello che ha fatto con noi e per noi in questi anni ricchi di soddisfazioni, gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro personale e professionale”.