Calcio C, mister Giovanni Colella (ex Rimini) non è più il tecnico del Legnago

| 19:20 - 27 Dicembre 2021

Il Legnago ha esonerato l'allenatore Giovanni Colella, scivolato al terzultimo posto della classifica con 18 punti nel girone A di serie C . Nel dopo partita di Mantova (2-0) il tecnico ex Rimini aveva dicharato: "Dopo una partita come questa - riportava l'Arena - credo che qualcuno debba assumersi delle responsabilità. Abbiamo giocato molto male, con pochissime idee e poco cuore. Se io vedessi la squadra da fuori direi che l’allenatore è un incompetente e sarebbe giusto che la società lo mandasse via. Di corsa, perché per questo schifo dev’esserci un colpevole. Metto io la faccia davanti. È ora che mi caccino".

Il sostituto è fino a Michele Serena. In lizza c'era anche l'ex Rimini Claudio Foscarini