Calcio D, il Prato esonera mister Amelia: arriva l'esperto Favarin

| 18:17 - 27 Dicembre 2021

Giancarlo Favarin.



Il Prato ha esonerato il tecnico Marco Amelia ed ha chiamato a sostituirlo Giancarlo Favarin, 63, una lunghissima esperienza in panchina. E’ il secondo esonero della stagione: Amelia aveva sostituito Luigi Pagliuca alla fine di settembre , in concomitanza con la terza giornata del campionato di serie D quando il Prato era ancora a zero punti dopo la sconfitta in trasferta a Rimini e quella in casa contro l'Alcione Milano e un bilancio di cinque gol incassati e nessuno segnato. Amelia lascia la squadra a 20 punti nelle sue 16 partite da allenatore.

Alla guida della Lucchese nella stagione 2008/2009 Favarin vince il campionato di Serie D passando in C2, l’anno successivo conquista per il secondo anno consecutivo il titolo – portando il club in C1 – e la Super Coppa Lega di Serie C, vedendosi così assegnare la “panchina d’oro di serie C”. Favarin colleziona altre promozioni dalla serie D alla Serie C e dalla C2 alla C1 con Aglianese, Andria, Castelnuovo e Venezia.

“Sono molto contento di questa nuova avventura, ma anche consapevole delle difficoltà che ci sono. Darò tutto me stesso per aiutare il Prato ad uscire da questa partenza un po’ difficile. Abbiamo tutto il tempo per rimediare, niente promesse ma tanto lavoro. Ringrazio il Presidente Commini per questa grande opportunità. Prato è una società blasonata, che merita ben altri palcoscenici” le prime parole del nuvo tecnico del Prato.