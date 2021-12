Primo giorno di prenotazione per la terza dose fascia 16-17 anni

Attualità

Rimini

| 18:03 - 27 Dicembre 2021

Terza dose 16-17 anni.

Nel primo giorno di prenotazione per la terza dose del vaccino anti Covid per la fascia 16-17 anni in Romagna, oggi, 27 dicembre, alle 15, si contano 2.085 prenotazioni. Di queste a Cesena sono 352, a Forlì 281, a Ravenna 887 e a Rimini 567. Lo fa sapere l'Ausl Romagna aggiungendo anche i numeri delle prenotazioni per la fascia 5-11 anni. Fino alle 15 di oggi, sempre nel solo territorio romagnolo le prenotazioni per i bambini erano 7.564. Del totale a Cesena sono 1.348, a Forlì 1.354, a Ravenna 3.136 e infine a Rimini 1.726.