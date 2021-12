Rimini, ‘Io mi alleno al mare’: annullato l’Open Day al bagno Tiki26

Attualità

Rimini

| 16:51 - 27 Dicembre 2021

Open Day annullato al Bagno Tiki26.

L’evento “Open day" di domani, 28 dicembre al Bagno Tiki26, è stato annullato a causa delle nuove disposizioni governative (anti contagio Covid) che obbligano divieti di possibili assembramenti.

Rimane la possibilità di utilizzare l'area esterna del Bagno Tiki26 per attività sportiva libera o guidata da uno dei due personal trainer che gestiscono il progetto Winter Sport .

Per chi desiderasse ricevere info dettagliate sulle attività sportive (personali o a piccoli gruppi) di Funzionale, miofasciale può contattare Elen Souza - Personal Trainer Telef (w's up) 348/0981594 o di CrossFit - Tobia Celli Telef (w's up) 339 2382649.