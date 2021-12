Covid: a San Marino 28 ricoverati, 350 persone in quarantena 

Attualità

| 15:47 - 27 Dicembre 2021

Covid San Marino, i dati del 27 dicembre 2021.

A San Marino sono 28 le persone ricoverate in Ospedale a causa del Covid - di cui 6 in Terapia Intensiva e 22 nelle stanze di isolamento - mentre sono 804 le persone seguite a livello domiciliare e 350 quelle in quarantena. E' quanto emerge dall'aggiornamento dell'ss, l'Istituto per la Sicurezza Sociale del Titano, riguardo l'emergenza Coronavirus con riferimento al periodo 20-26 dicembre. Il numero totale di persone contagiate dall'inizio dell'epidemia fino alla mezzanotte di ieri è di 7.655, di cui 832 positivi attivi, mentre sono stati 98, complessivamente, i decessi e 6.725 le guarigioni. I tamponi totali eseguiti ammontano a 103.193. Nell'ultima settimana ne sono stati fatti 3.700 a fronte di 485 nuovi casi, 515 guarigioni e 26 ricoveri di cui 6 in Terapia Intensiva.



Quanto alla campagna vaccinale, il totale delle vaccinazioni registrate a dal suo inizio è di 59.153 di cui 23.528 persone vaccinate con la prima dose e 25.552 con la seconda dose o con la dose unica. Ha completato il ciclo di immunizzazione primario l'84,40% della popolazione vaccinabile residente mentre sono 10.073 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo pari al 35,69% della popolazione residente vaccinabile.