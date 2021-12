La provincia ha un nuovo staff dirigenziale, Santi: ‘Pronti a nuove sfide’

Attualità

Rimini

| 14:51 - 27 Dicembre 2021

Cecchini, LaghiSanti, Sanguanini e Uguccioni.

“La Provincia è tornata ad essere un ente strategico del territorio riconosciuto – afferma il presidente Riziero Santi - e come tale e si dota di uno staff dirigenziale in grado di affrontare le nuove sfide e cogliere le nuove straordinarie opportunità di sviluppo trasferendole in maniera equilibrata su tutto il territorio del 27 Comuni”.



Questa la nuova composizione della dirigenza, la loro provenienza e la motivazione delle scelte

Dott. Ivan Cecchini, già direttore amministrativo e segretario generale del Comune di Bellaria-Igea Marina: sarà dirigente amministrativo e contabile e vice segretario della Provincia in sostituzione della dott.ssa Isabella Magnani. L'ho scelto perché è riconosciuto come uno dei più competenti e autorevoli amministrativisti che abbiamo sul territorio provinciale.

Arch. Roberta Laghi, già Posizione Organizzativa in Provincia, sarà dirigente del settore Pianificazione Urbanistica, Ufficio di Piano PTAV. L'ho scelta per le sue elevate competenze in materia di pianificazione urbanistica e di transizione ecologica e perché voglio investire sulle donne e anche sulle risorse che si sono formate all’interno dell’Ente.

Ing. Fausto Sanguanini, già dirigente dell’Ente in Urbanistica, Lavori Pubblici. Sarà dirigente del settore Lavori Pubblici Viabilità e Patrimonio. L’ho confermato per le sue qualità di professionista. Si occuperà a tempo pieno, da un punto di vista tecnico, di due funzioni cardine dell’Ente.

Dott. Luca Uguccioni, già direttore generale e segretario del Comune di Rimini col sindaco Gnassi. Sarà segretario generale reggente dell'Ente in attesa della copertura del ruolo a tempo pieno. L'ho confermato per la sua comprovata alta professionalità, le sue doti manageriali e per le sue plurime esperienze in enti importanti, da Genova a Rimini.

Questi saranno i 4 dirigenti che mi affiancheranno nella gestione dell'Ente nella fase più delicata e impegnativa del suo rilancio. Si tratta di 4 alte professionalità, 4 manager con competenze ed esperienze molteplici nella pubblica amministrazione. Inoltre, quest'anno è stato implementato l'organico con 12 unità di personale giovane e almeno altre 9 unità saranno assunte nel 2022 per effetto dello sblocco assunzionale, ai quali si aggiungeranno 5 consulenti esperti ministeriali.