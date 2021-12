Santarcangelo: al via la digitalizzazione di 37mila documenti comunali

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:49 - 27 Dicembre 2021

L'archio delle pratiche edilizie di Santarcangelo sarà digitale.

L’archivio delle pratiche edilizie del Comune di Santarcangelo sarà completamente digitalizzato. Il progetto messo a punto dal Servizio edilizia privata permetterà di compiere un passo avanti decisivo nella digitalizzazione dell’ente, velocizzando la consultazione delle pratiche edilizie da parte degli uffici comunali e riducendo i tempi per cittadini e professionisti che intendono visionare le pratiche depositate in Municipio.

Sarà la società Archimedia di Modena, azienda specializzata in servizi archivistici per enti pubblici e aziende private, a creare una banca dati informatizzata dai quasi 37.000 documenti cartacei che compongono l’archivio del Servizio edilizia privata, a partire da metà anni Cinquanta.

“Si tratta di un progetto innovativo e di notevole portata, affatto scontato per una realtà delle dimensioni di Santarcangelo”, puntualizza l’assessore all’Edilizia privata e alla Pianificazione urbanistica, Filippo Sacchetti. “Una risposta a un’esigenza nata in seguito all’emergenza Covid ­– aggiunge – ma che sarà utile anche per gli anni a venire, soprattutto per migliorare ulteriormente l’efficienza e la funzionalità dei nostri uffici rispetto alle richieste di accesso agli atti che in seguito alle agevolazioni fiscali legate ai bonus edilizi sono raddoppiate, arrivando alla cifra di circa 700 richieste all’anno. Una volta informatizzato, inoltre, l’archivio delle pratiche edilizie metterà a disposizione dell’ente un patrimonio di dati particolarmente utili – conclude l’assessore Sacchetti – soprattutto per la gestione degli strumenti urbanistici che saranno adottati in futuro”.

I tempi stimati per il lavoro di informatizzazione ammontano a nove mesi, mentre per quanto riguarda i costi la spesa complessiva prevista a bilancio è di poco inferiore ai 145.000 euro.