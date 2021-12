"Mi tradisce", pensionato accoltella la moglie

Attualità

Gradara

| 13:47 - 27 Dicembre 2021

Gli accertamenti da parte dei carabinieri sono durati tutta la notte.

Un pensionato 80enne ha ucciso a coltellate la moglie di 61 anni, nella notte tra Natale e Santo Stefano, nella loro casa di Fanano di Gradara. La donna, originaria della Moldova, faceva la cameriera in un ristorante del riminese ed era in Italia da oltre 20 anni.



Il marito, V.C., incensurato, era convinto che lo tradisse. Ieri (domenica 26 dicembre) ha vagato per tutto il giorno fermandosi a bere in diversi locali fino a ubriacarsi. Ieri sera il titolare del ristorante dove la donna lavorava ha dato l'allarme non vedendola arrivare e non ricevendo risposte al telefono. Quando i militari si sono presentati in casa, l'uomo ha ammesso tutto. Il corpo della donna è stato trovato sul pavimento della camera da letto: secondo i primi accertamenti la donna sarebbe stata raggiunta da almeno 4 coltellate al petto. Gli accertamenti da parte dei carabinieri sono durati tutta la notte. L'80enne è stato rinchiuso nel carcere di Villa Fastiggi con l'accusa di omicidio volontario. Ritrovato il coltello da cucina utilizzato per colpire a morte la donna, madre di un ragazzo che abitava altrove. La coppia era legata in matrimonio da 17 anni.