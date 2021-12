Lungomari Rimini Sud, riqualificazione nel segno della tradizione ma in forma smart

Attualità

Rimini

| 13:39 - 27 Dicembre 2021

Rendering sistemazione dei Viali delle Regine.



La giunta comunale di Rimini in questi giorni ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la "Riqualificazione assi commerciali Lungomari Rimini Sud", intervento compreso nel programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022-2024.



La riqualificazione dell'asse commerciale dei cosiddetti "Viali delle Regine", compresi Viale Vespucci e Viale Principe di Piemonte, è un'opera estesa sul tutto l'asse commerciale della zona mare sud che parte da Marina centro fino a Miramare: "un'area strategica con valenza viabilistica, commerciale, integrata alla spiaggia e al sistema turistico ricettivo degli hotel", evidenzia l'amministrazione comunale.



La strategia di rigenerazione urbana, che è suddivisa in quattro tratti (Viale Vespucci, Viale Regina Elena, Viale Regina Margherita e Viale Principe di Piemonte) viene organizzata in fasce orizzontali funzionali, ovvero quella del viale pedonale; la fascia a verde con sedute e sosta auto-moto, che ospitano a tratti l'inserimento di spazi per verde o per dehors; la fascia per la carreggiata a doppio senso di marcia; e quella per il marciapiede lato mare.



L'intervento avrà un costo complessivo stimato in 10 milioni di euro e sarà candidato ai bandi relativi agli interventi di rigenerazione urbana. La prima fase si è conclusa con la realizzazione del primo tratto di Via Regina Elena, compreso tra Viale Tripoli e Via Giusti e prevede, per l'annualità 2022, l'avvio della progettazione esecutiva. Gli interventi sono previsti senza variare gli stalli parcheggio auto, in analogia al primo intervento effettuato.



"Il segno identitario sarà quello della grande tradizione balneare riminese - sottolinea l'assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli - ma in forma smart e moderna, in linea con i nuovi interventi ed in continuità al progetto del Parco del Mare. Nuovi materiali, nuova infrastrutturazione con reti tecnologiche, nuovi arredi, organizzazione dello spazio urbano della sosta e della viabilità, che verranno realizzate valorizzando il tessuto urbano e seguendo tre obiettivi fondamentali, ovvero la creazione di un'immagine identitaria forte del luogo, la complessiva ridefinizione della sezione stradale e la creazione di visuali libere verso il mare".