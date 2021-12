Ginnaste della Ginnastica Rimini in partenza per la Rome Cup 2021

Sport

Rimini

| 12:54 - 27 Dicembre 2021

Ginnaste della Ginnastica Rimini.

Ci saranno anche sette ginnaste della Ginnastica Rimini a partecipare alla Rome Cup 2021, l’ultimo grande appuntamento dell’anno inserito nel calendario della ginnastica ritmica italiana. Si tratta infatti di un evento sportivo di respiro internazionale, il secondo organizzato da Darina Yarish della Ritmica Dynamo di Ostia Lido in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia ed il Comitato Regionale Lazio dopo la riuscita edizione d’esordio del 2019 (nel 2020 l’iniziativa è saltata a causa del Covid). Da martedì 28 a giovedì 30 dicembre, al PalaPellicone, si sfideranno in pedana oltre 300 giovanissime atlete provenienti da tutto il mondo in rappresentanza di ben 10 Paesi e divise nelle categorie Gold e Silver. Per la società riminese, presieduta da Elena Aumiller, gareggeranno Elisa Badioli (2006), Anastasia Crocione (2006), Sofia Pozzi (2009), Indya Battistini (2009), Linda Della Rosa (2009), Alessandra Morelli (2009) e Virginia Galeazzi (2010). La squadra della Ginnastica Rimini sarà accompagnata dalle instancabili tecniche Nani Londaridze e Letizia Rossi, che entreranno a giorni alterni anche in giuria possedendo il brevetto di giudici.



