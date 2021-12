Covid: generale Figliuolo, "restrizioni in campo per ora bastano"

Attualità

Nazionale

| 12:19 - 27 Dicembre 2021

Il generale Figliuolo (a sinistra) con il presidente della giunta Emilia Romagna Bonaccini.

"Col decreto del 24 dicembre il governo ha messo in campo varie misure restrittive e per ora credo che queste bastino, vedremo più avanti l'evoluzione". Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, esclude al momento nuove misure restrittive per contenere la pandemia. "Quello che spero è che tutti si convincano a vaccinarsi e in questo credo che una mano ce la darà il nuovo vaccino Novavax - aggiunge Figliuolo - Penso possa attirare gli indecisi che stanno cercando di capire meglio cosa fare e in questo mi affido molto alla scienza, ai medici di base, ai farmacisti e ai pediatri: sono loro, più di me, che devono dare consigli alle persone. Quello che è certo è che i vaccini stanno dimostrando la loro valenza; se riusciamo ad avere una vita quasi normale lo dobbiamo ai vaccini".