Misano: rotatoria tra la Statale 16 e via Grotta, entro marzo al via i lavori

Attualità

Misano Adriatico

| 12:10 - 27 Dicembre 2021

L'incrocio in cui verrà realizzata una rotonda.



Nell'ultima seduta prima di Natale la giunta comunale di Misano Adriatico ha approvato il progetto esecutivo della nuova rotatoria all'incrocio tra la statale 16 e Via Grotta che, dopo un lungo percorso, vedrà la realizzazione in primavera.



L'opera, il cui costo complessivo ammonta a 310.000 euro, risultata infatti già finanziata dal 2019, in parte (circa 150 mila euro) con risorse di Aspiag Service, concessionaria Despar per l'Emilia-Romagna, e in parte con fondi comunali già accantonati.



Due settimane fa è arrivata l'approvazione al progetto esecutivo da parte di Anas, dopo la sottoscrizione di un accordo con il Comune. L'amministrazione comunale si è occupata dell'acquisizione delle aree e della realizzazione del progetto, che può ora finalmente vedere la luce. "Nonostante i tempi si siano dilatati – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni -, siamo riusciti a portare a casa, grazie ad una stretta collaborazione con Anas, l'approvazione per la realizzazione di un'opera per noi prioritaria. La nuova rotatoria, infatti, ci consentirà di mettere in sicurezza un incrocio molto pericoloso e di rendere più fluido il traffico all'ingresso della zona mare. Entro la fine di quest'anno daremo avvio alle procedure di gara ed entro marzo inizieranno i lavori, il cui termine è previsto in estate. Rimarrà a carico di Anas la realizzazione della rotatoria dei kart, progettata da parte del Comune e prevista nel contratto di programma 2018-2022. In questo modo sistemeremo i due punti d'ingresso ed uscita ai confini del nostro territorio comunale, mettendo in sicurezza l'intero asse stradale che attraversa Misano".