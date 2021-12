Rimini: Nicola Marcello si conferma il più ricco del consiglio comunale

Attualità

Rimini

27 Dicembre 2021

Nicola Marcello.



Sono in pubblicazione sul sito del Comune di Rimini le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale dei pubblici amministratori riferite all’anno 2020, rilasciate ai sensi del D.Lgs. 33 del 2013 e della legge 441/82. Oltre che le dichiarazioni reddituali e patrimoniali per l’anno 2020, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, sulla pagina di ogni singolo amministratore elettivo è pubblicata la dichiarazione delle spese e obbligazioni per la propaganda elettorale relativa alle ultime elezioni amministrative del maggio scorso.



Per ciò che concerne il nuovo consiglio comunale, Nicola Marcello ha dichiarato un reddito di 336.958 euro, l'ex vicesindaco di Rimini Gloria Lisi 52.300 euro, 27.686 euro per Filippo Zilli. Per ciò che concerne la giunta, il reddito del sindaco Jamil Sadegholvaad (nel 2020 era ancora assessore) non subisce variazioni rispetto al 2019 ed è di 43.231 euro. L'assessore Maresi, avvocato, ha un reddito di 311.160 euro. Senza redditi, in quanto studenti, i due assessori più giovani, Francesco Bragagni e Francesca Mattei, e il consigliere comunale del Pd Edoardo Carminucci,