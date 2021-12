Stop ai fuochi d'artificio per le feste, Coriano ripropone l'ordinanza

Attualità

Coriano

| 11:00 - 27 Dicembre 2021

Foto di repertorio.



Da domani (martedì 28 dicembre) e fino al 6 gennaio 2022 (comrpeso) a Coriano scatta il divieto di accensione di tutti i fuochi d’artificio contenenti cariche ad effetto scoppiante (petardi, razzi, tubi di lancio e batterie di tubi di lancio) all’interno del centro abitato fatta eccezione per le categorie F1, F2, T1 e P1 (di cui al D. Lgs 29 luglio 2015 n. 123) consentite limitatamente alle aree di proprietà privata.



L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Domenica Spinelli e prevede sanzioni penali ed amministrative: queste ultime vanno da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro. Le violazioni commesse dai minori, si specifica nel testo, saranno a carico di coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza. Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia di Stato, competenti per legge, hanno il compito di fare osservare l’ordinanza. Deroghe potranno essere concesse dall’Amministrazione comunale, su richiesta scritta e motivata, nell’ambito della tenuta di particolari manifestazioni nel rispetto dei limiti normativamente imposti.



L’ordinanza adottata dal Comune di Coriano, che ricalca quella degli anni passati, oltre a salvaguardare la propria e la altrui incolumità intende prevenire cause di disagio negli animali d’affezione, domestici e selvatici. “Il rispetto, la prevenzione e l’invito alla massima prudenza sono i cardini di questa ordinanza – commenta il sindaco Spinelli – che riproponiamo con convinzione anche quest’anno. Evitare infortuni o incidenti alle persone, proteggere gli animali e festeggiare in sicurezza sono diritti di tutti i cittadini che vanno sempre e comunque tutelati”.