San Clemente, al teatro Villa lo show Alessandro Ciacci

| 10:13 - 27 Dicembre 2021

Tutto pronto al teatro Villa di San Clemente per la serata di Pre-Capodanno, il 29 Dicembre alle 21.00, con la comicità graffiante e irriverente di "Alessandro Ciacci dal vivo - fine anno edition".



Per la serie “chi non muore si rivede”, Alessandro Ciacci torna sul palco del Teatro Villa con nuovo materiale inedito. Uno spettacolo caleidoscopico, flaubertiano, fondato sulla forza dello stile e dell'effimero irripetibile. Uno spettacolo comico che intende rivendicare le sue (parole in) libertà, divertire (mai ripetendosi) lì-e-in-quel-momento, liberato dal senso, dalle unità aristoteliche e dal giogo della punch line. Con il pubblico gran protagonista, ca va sans dire, accanto ai testi, chiamato in causa in momenti precisi per suggerire pensieri, parole, opere, omissioni su cui improvvisare. Niente oltre, niente di più, se non: ci sarà da ridere, in tutti i sensi. Non ci resta che esserci. Alessandro Ciacci, tra i 20 stand up comedian italiani più divertenti, secondo Style Magazine, da anni nel cast di programmi tv del canale Comedy Central e Zelig. All'attività di stand-up comedian affianca quella di attore e regista teatrale, drammaturgo e scrittore.