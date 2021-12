Covid: corsa al vaccino di Natale, nel riminese 517 dosi

Attualità

Rimini

| 07:28 - 27 Dicembre 2021

Uomini e donne in fila all'hub vaccinale di Rimini.

L'Ausl Romagna traccia il bilancio dell'Open Day della vaccinazione, in occasione di Natale. "Inaspettato successo" si legge in una nota dell'Ausl: in tutta la Romagna sono state somministrate 3288 dosi (in prevalenza la terza dose), con Rimini fanalino di coda con 517 somministrazioni. Segue Forlì (618), Cesena (933) e infine Ravenna (1160). Il giorno di Natale all'hub vaccinale situato sulla Consolare per San Marino c'è stata anche la visita del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, che aveva parlato di affluenza incoraggiante e superiore alle aspettative, mentre l'assessore Gianfreda, in visita poi anche all'ospedale Infermi, ha evidenziato che l'80% dei ricoverati in terapia intensiva è un paziente non vaccinato.