Calcio D, Forlì: dal Lentigione arriva il forte centrocampista Nicolò Scalini

Sport

Forlì

| 15:28 - 26 Dicembre 2021

Nicolò Scalini (Foto Lentigione).

Il Lentigione Calcio comunica il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ‘95 Nicolò Scalini al Forlì FC. Il suo bilancio con la maglia del Lentigione è di 51 presenze e 5 reti. Scalini è recuperato dall'infortunio al ginocchio del 23 maggio scorso contro il Corticella: rottura del legamento crociato anteriore. Finora si affacciato in panchina. Scalini, nativo di Castel San Pietro, è cresciuto nel settore giovanile del Bologna, poi ha giocato in serie D all'Imolese per tre stagioni, una all'Axys Zola, dal 2019 al 2021 al Lentigione.

Ora il Lentigione aspetta il rientro di un altro valente centrocampiosta infortunato, Nicholas La Vigna, classe 1997, a lungo nel settore giovavile dell'Atalanta, poi per 4 anni in Serie C con Piacenza, Pro Piacenza, Pontedera e Picerno. La scorsa stagione era alla Torres in serie D.

Quanto al Forlì, Scalini è un ottimo acquisti che va ad aggiungersi a quello di Erik Amedeo Ballardini: ora il centrocampo si presenta particolarmente folto coi fratelli, Ballardini, Piva, Buonocunto, Scalini, Rrapaj, Borrelli, Schirone. Partirà qualcuno?