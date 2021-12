Boccette A1, Ghp Taverna Verde da record, Bt Bussecchio non molla

Sport

Rimini

| 12:42 - 26 Dicembre 2021

Nella diciassettesima giornata del campionato regionale a squadre di boccette serie A1, ultima del girone di andata, la capolista GHP Taverna Verde Forlì vince di misura con il Bbzo Cafè Villanova e con la quindicesima partita vinta su diciassette stabilisce il record dei punti realizzati (46 sui 51 disponibili). I campioni in carica del Bt Bussecchio vincono imperiosamente con Andrea Costa Carpi e inseguono distanziati di sei punti. Manuel Caffè Bocciofila e Leon D Oro Molinella ottengono squillanti affermazioni. Nella sospensione per le festività ci saranno i recuperi (Bbzo Cafè - President il 27 /12 e Clai – Leon D Oro il 4/01 e il 10 gennaio 2022 riparte il girone di ritorno. Tabellini:

G. H. P. Taverna Verde Forlì – Bbzo Cafè Villanova 4 – 2 (p.t. 2-1)

M. Bonini e L. Ravaglia contro L. De Carli e M. Cillani 60-81, A. Corbetta c A. Bellettini 109-18, L. Alpi e F. Perugini c PP. Minguzzi e A. Baruzzi 80-58, M. Cicali c D. Ancarani 92-106, C. Leonardi c S. Laghi 100-54, A. Nadery c A. Dalmonte 108-78.

Manuel Caffè Bocciofila Imola – B.T.V. Molinella 5 – 1 (p.t. 2-1)

D. Cortecchia e V. Cristofori c R. Asnicar e A. Trerè 72-83, D. Ricci c Max Vassura 106-84, GL. Naldi e A. Stella c S. Nanni e M. Romualdi 80-72, C. Sandrini c S. Camprincoli 102-86, L. Molduzzi c M. Vassura 102-36, M. Zoffoli c D. Bongiovanni 101-86.

B.T. Bussecchio Forlì – Andrea Costa Carpi 5 – 1 (p.t. 3-0)

D. Calubani e M. Grilli c L. Montorsi e L. Fontana 87-38, I. Minoccheri c S. Gavioli 110-26, L. Versari e M. Morri c M. Galassi e N. Sala 85-38, R. Galiandro c F. Arleoni 106-74, E. Rosa c D. Degli Esposti 100-41, A. Galli c G. Lugli 83-104.

Leon D'Oro Molinella – Circolo Sport Ravenna 5 – 1 (p.t. 3-0)

A. Monti e L. Morara c A. Bandini e F. Benedetti 80-29, A. Messori c L. Mini 100-59. A. Pinardi e A. Scarselli c D. Morini e D. Melideo 80-70, F. Corradini c A. Taroni 100-51, GL. Dolzani c GL. Sandoni 84-100, L. Cardinali c L. Draghetti 100-70.

Tex Master Novellara – Clai Sasso Morelli 3 – 3 (p.t. 1-2)

C. Bussei e A. Braglia c S. Bagli e W. Cantelli 53-80, D. Gavioli c A. De Antonis 58-108. S. Vecchi e G. Catellani c L. Molinaro e A. Sandri 89-74, L. Beneventi c S. Tronconi 101-95, C. Gualandri c M. Brusa 77-104, D. Giampellegrini c L. Turroni 100-98.

Capitan Bagati Bellaria – Time Out Martorano 5 – 1 (p.t. 2-1)

O. Gennari e S. Della Chiesa c D. Daltri e A. Braghittoni 69-80, M. Patrignani c G. Fabbri 102-93, C. Vincenzi e M. Funghetti c R. Moro e A. Alessandri 85-75, G. Barducci c M. Tumedei 104-75, C. Spadoni c L. Biondi 106-53, C. Protti c F. Ricci 104-84.

RG Impianti Settecrociari Cesena – Camo Maris Cantonese 4 – 2 (p.t. 2-1)

D. Brighi e L. Golinucci c C. Bondavalli e A. Savarese 91-65, B. Cicognani c T. Bovo 60-100, M. Morosi e GL. Bianchini c M. Iaccarino e M. Valenti 97-66, S. Casadei c A. Pavarotti 73-111, M. Fabbri c M. Pasinelli 100-89, J. Magnani c S. Vezzalini 101-45.

President Park Ronco – Bussecchio 3 2 – 4 (p.t. 2-1)

R. Romualdi e G. Sacchetti c F. Ferrini e L. Paniccia 90-67, C. Graffieti c A. Nerla 100-27, M. Fantini e S. Dallara c S. Celani e M. Ferrini 38-87, GL. Turci c E. Lolli 74-103, F. Giustiniani c M. Merloni 79-107, C. Bartolini c D. Sandroni 20-101.

Cà Vento Bagnacavallo – Bussecchio 2 3 – 3 (p.t. 1-2)

E. Facciani e A. Dall’Oppio c E. Corticchia e M. Valbonesi 63-83, A. Ribani c GP. Gardini 41-100, A. Bartolini e I. Vannini c G. Bonoli e G. Morgagni 82-65, R. Cricca c R. Paterna 103-47, R. Ravaioli c M. Biagini 101-93, L. Bassi c F. Cimatti 70-100.

Classifica: G.H.P. Taverna Verde punti 46, B.T. Bussecchio Forlì punti 40, Manuel Caffè Bocciofila Imola punti 38, Circolo Sport Ravenna punti 32, Leon D'Oro Molinella punti 31, Clai Sasso Morelli punti 24, Bussecchio 3 punti 23, Camo Maris Cantonese, Tex Master Novellara e Andrea Costa Carpi punti 22, B.T.V. Molinella punti 21, Capitan Bagati Bellaria punti 18, President Park Ronco e Bbzo Cafè Villanova punti 17, RG Impianti Settecrociari punti 14, Bussecchio 2 punti 13, Ca’ del Vento Bagnacavallo punti 11, Time Out Martorano punti 10.