Tennis: lunedì gli ottavi nell’Open del Tc Riccione, il memorial Piero Serafini

Sport

Riccione

| 12:37 - 26 Dicembre 2021

Marcello Serafini.

Il torneo nazionale Open di Natale del Tennis Club Riccione, il memorial “Piero Serafini”, propone da domani (lunedì) gli ottavi di finale. L’importante torneo della Perla Verde (4.000 euro di montepremi) lancia diverse sfide intriganti, compresi alcuni derby romagnoli. Si parte alle 14 con l’attesa sfida tra il 2.3 ravennate Alessandro Dragoni, testa di serie n.8, ed il 2.4 sammarinese Marco De Rossi. Sempre a quell’ora era previsto il match tra Alessandro Pecci e Luca Marco Casanova. Ebbene Casanova, 2.5 portacolori del Ct Casalboni, è stato il primo a staccare il biglietto per i quarti beneficiando del forfait del 2.3 riccionese (n.6), infortunato.

Intorno alle 15.30 spicca un altro derbissimo, quello tra il 2.2 riccionese Marcello Serafini (n.4) ed il 2.4 faentino Noah Perfetti (Tc Faenza), mentre il 2.3 riminese Alberto Morolli (Tc Riccione) se la vede contro il 2.2 Alessandro Ceppellini (n.5). Verso le 17.15 spiccano l’atteso match tra il 2.1 Manuel Mazza (Tc Viserba), testa di serie n.1, ed il giovanissimo 2.5 faentino Lorenzo Beraldo (Tc Faenza) e lo scontro tra il rientrante Alberto Bronzetti (2.4 del Tc Viserba) ed il 2.2 Tommaso Compagnucci, n.3 del seeding. Chiuderanno il programma verso le 19 i match tra Federico Bertuccioli (2.3, n.7) e Fabio Mercuri (2.4) e tra il n.2 del seeding, il 2.2 Andrea Picchione ed il 2.6 Leonardo Angeloni. Sia Bertuccioli che Picchione sono allievi della Galimberti Tennis Academy.

Risultati 4° turno: Marco De Rossi (2.4)-Leonardo Iemmi (2.5) 6-2, 6-1, Noah Perfetti (2.4)-Uladzislau Zhuk (2.5) 6-4, 6-3, Alberto Morolli (2.3)-Lorenzo Angelini (2.4) 6-4, 6-2, Alberto Bronzetti (2.4)-Enrico Baldisserri (2.5) 6-3, 6-2, Fabio Mercuri (2.4)-Filippo Di Perna (2.5) 6-4, 6-2. Ottavi anche per Luca Marco Casanova (2.5) e Luca Angeloni (2.6) per il forfait dei loro avversari.

Il torneo ha il supporto importantissimo in qualità di amico e supporter della Farmacia Centrale di Riccione (Via Diaz) del dottor Gianfrancesco Carbini.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Simone Lusini.