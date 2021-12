Assessore in visita all'ospedale di Rimini: "situazione sotto controllo grazie al vaccino"

Attualità

Rimini

| 12:34 - 26 Dicembre 2021



Oltre alla visita all'hub vaccinale in compagnia del sindaco, nella giornata di Natale (sabato 25 dicembre), l'assessore Kristian Gianfreda ha portato personalmente gli auguri dell'amministrazione comunale a medici e infermieri al lavoro nei reparti di terapia intensiva e terapia intensiva prenatale, oncologia ed oncologia pediatrica. "Ho potuto toccare con mano la preoccupazione per la recrudescenza di un nemico più ostile del previsto, un virus che tra mutazioni e varianti minaccia nelle prossime settimane di mettere sotto stress le strutture sanitarie", spiega Gianfreda.



A gennaio ci si aspetta infatti un'ulteriore risalita dei contagi, a causa della variante Omicron: "Il periodo che ci aspetta sarà tutt'altro facile da gestire - commenta Gianfreda - e la prima attenzione dovrà essere proprio al livello di saturazione delle strutture ospedaliere e al sovraccarico di lavoro del personale sanitario".



La situazione resta sotto controllo "grazie soprattutto alla vaccinazione che depotenzia l'effetto del virus e che consente di ridurre il numero di pazienti per cui necessita l'ospedalizzazione", tuttavia anche a Rimini sale il tasso di occupazione dei posti letto. "I dati, confermati dagli stessi operatori sanitari, ci dicono che l'80% dei ricoverati in terapia intensiva sono pazienti che non si sono sottoposti alla vaccinazione", chiosa Gianfreda.