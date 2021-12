Rimini, nel 2022 interventi anche alla scuola primaria Griffa

Attualità

Rimini

| 12:28 - 26 Dicembre 2021

Foto da Google Street View.



C'è anche l'intervento di riqualificazione della scuola primaria "Griffa" di Rimini nel programma di opere dedicate all'edilizia scolastica dell'anno 2022. Il progetto di fattibilità tecnica economica approvato dalla Giunta comunale mira in particolare al miglioramento della risposta sismica del complesso scolastico di via Griffa, con l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza. "Si tratta - evidenzia l'amministrazione comunale in una nota - di un importante intervento di ristrutturazione" che prevede nel dettaglio la sostituzione ed il rifacimento di alcuni muri e pareti interni (per la realizzazione di locali per bagno, cucina e di servizio), la sostituzione di pavimenti, soffitti, controsoffitti, il rifacimento di alcuni elementi verticali esterni non strutturali, il rifacimento totale o parziale delle coperture e la sostituzione di tutti gli impianti. "Opere grazie alle quali sarà possibile uniformare il livello di sicurezza dell'intero complesso scolastico, secondo i più elevati standard qualitativi previsti per legge", chiosa l'amministrazione regionale. L'intervento prevede un investimento di 500 mila euro, finanziato per 450mila euro da contributi regionali.