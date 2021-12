Riccione, incendio in casa: residenti sul balcone salvati dai pompieri

Cronaca

Riccione

| 12:16 - 26 Dicembre 2021

Foto di repertorio.

Un incendio è scoppiato nella notte tra il 25 e il 26 dicembre, intorno alle 4.50, a Riccione, nell'appartamento al secondo piano di una palazzina di via Emilia. Le fiamme sono scoppiate all'ingresso, propagandosi alle altre stanze. Le due persone residenti, non potendo uscire dalla porta, sono state costrette a rifugiarsi sul balcone di casa, dove sono state soccorse dai Vigili del Fuoco, intervenuti assieme ai Carabinieri. Sono state colpite da una leggera intossicazione da fumo e portate al pronto soccorso dell'ospedale Infermi a scopo precauzionale. I Vigili del Fuoco hanno lavorato diverse ore per spegnere l'incendio, provocato probabilmente da un corto circuito. L'abitazione è stata evacuata e dichiarata inagibile, così l'appartamento al piano superiore, in attesa dei controlli.