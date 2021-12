Verucchio, gli auguri di Natale del sindaco ai centri anziani

Attualità

Verucchio

| 11:19 - 26 Dicembre 2021

Sindaco e assessore in visita alle strutture.

Il giorno della vigilia di Natale tradizionale scambio degli auguri natalizi con le attività a carattere sociale operanti sul territorio per l'amministrazione comunale di Verucchio. Il sindaco Stefania Sabba e il consigliere Alberto Tonni hanno fatto visita ai responsabili e agli ospiti delle varie strutture, portando anche dei pacchi dono. "Con l’occasione il Comune di Verucchio estendo i propri auguri di buon Natale e buone feste all’intera comunità, ringraziandola di cuore per la grande coesione e il senso di solidarietà che sta dimostrando in questo periodi difficilissimo di pandemia", si legge in una breve nota postata sui social del comune di Verucchio.