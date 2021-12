Covid: vaccinazioni a Natale, buona risposta all'open day di Rimini

Attualità

Rimini

| 11:10 - 26 Dicembre 2021

Visita del sindaco Sadegholvaad al centro vaccinale di Rimini.

Ieri (sabato 25 dicembre) apertura straordinaria degli hub vaccinali. A Rimini si poteva accedere senza prenotazione e l'open day, secondo quanto riferito dal sindaco Jamil Sadegholvaad, ieri in visita, è stato "incoraggiante, con un'affluenza superiore alle aspettative". Il primo cittadino, accompagnato dall'assessore Gianfreda e dal consigliere regionale Nadia Rossi, ha commentato così sulle proprie pagine social: "Auguri di cuore al personale dell'hub vaccinale di Rimini, che ha rinunciato a trascorrere il Natale in famiglia per mettersi al servizio della comunità. Donne e uomini che si fanno carico di un lavoro non semplice, con sensibilità e dedizione rare, capaci di non perdere il sorriso nonostante la fatica.A loro, e a tutti gli operatori della nostra sanità da mesi chiamati a grandi sacrifici, va il più sincero grazie". L'open day per la vaccinazione prosegue anche oggi (domenica 26 dicembre) e sarà riproposto in occasione di Capodanno.