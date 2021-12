Meteo, nell'entroterra riminese dicembre si chiude con clima più mite

Attualità

Rimini

| 12:37 - 26 Dicembre 2021

Foto Stiv Gentili.



Ancora qualche debole pioggia tra il pomeriggio e la sera di domani (lunedì 27 dicembre), poi espansione di un promontorio di matrice africana e temperature in aumento, specialmente sui rilievi e nell'entroterra.

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 26\12\2021 ore 12:15

.



LUNEDI’ 27 DICEMBRE

Stato del cielo: molto nuvoloso con possibili temporanee e parziali schiarite nella mattina; fino a coperto tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: generalmente assenti nella prima parte di giornata; dal tardo pomeriggio graduale estensione di piogge deboli e sparse a partire dai rilievi e in evoluzione verso pianura e costa, in esaurimento nella notte seguente.

Temperature: in lieve aumento, con valori minimi compresi tra 4 e 7 gradi, massime comprese tra 7 e 9 gradi.

Venti: deboli da nord-ovest.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



MARTEDI’ 28 DICEMBRE

Stato del cielo: molto nuvoloso con possibili temporanee schiarite, più probabili nelle ore centrali del giorno. Nella sera aumento della nuvolosità sull’entroterra.

Precipitazioni: generalmente assenti, non si escludono isolate pioviggini nella sera sull’entroterra.

Temperature: senza variazioni significative, valori minimi compresi tra 5 e 7 gradi; massime

comprese tra 8 e 9 gradi.

Venti: deboli e inizialmente tra ovest e sud-ovest sull’entroterra; di direzione variabile tra pianura e costa. Tra pomeriggio e sera tendenza a disporsi tra est e sud est.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: medio-alta.



MERCOLEDI’ 29 DICEMBRE

Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso per nubi basse, con possibile formazione di nebbie nella sera tra pianura e costa. Parziali schiarite possibili sull’entroterra.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime senza variazioni significative o in locale lieve aumento e comprese tra 6 e 8 gradi; massime in aumento nell’entroterra, fin sui 10-12 gradi e stazionarie altrove, attorno a 8-9 gradi.

Venti: deboli occidentali.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: l’espansione di un promontorio di matrice africana determinerà un finale di 2021 e un inizio di 2022 particolarmente mite, specialmente nell’entroterra, dove si registreranno buone condizioni di soleggiamento, con valori massimi fino a 13\15 gradi. Tra pianura e costa il contesto vedrà la probabile formazione di nebbie, via via più consistenti man mano che l’alta pressione stazionerà sul Mediterraneo, con minor probabilità di dissolvimento diurno e temperature che, a causa del deficit di sole, risulteranno inferiori rispetto ai rilievi e generalmente non superiori a 6-8 gradi.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini



Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram