Covid Rimini: casi aumentano, ma addetti al tracciamento calano

Attualità

Rimini

| 08:02 - 26 Dicembre 2021

Nicola Marcello.

Casi di contagio al Sars-CoV-2 in costante aumento nel territorio riminese (negli ultimi 7 giorni la media settimanale ha superato i 300 casi giornalieri), ma nonostante questo l'attività di tracciamento è stata depotenziata: lo ha rimarcato il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Nicola Marcello in un'interrogazione in seno al consiglio comunale. La risposta dall'assessore alla sanità Gianfreda ha confermato: personale Ausl ridotto da 32 a 21, più 5 unità garantite dal comune di Rimini. Nell'interrogazione Marcello ha chiesto il coinvolgimento delle strutture infermieristiche locali private, che sono riunite in diverse associazioni e formate da giovani, pensionati e liberi professionisti. "Con la loro competenza ed esperienza nel settore possono fare la differenza", ha evidenziato Marcello, che bacchetta anche le istituzioni regionali per aver ridotto gli addetti al tracciamento (in regione, secondo dati del sole 24 ore, son passati da 1249 a 669: "La situazione a dir poco preoccupante, ma largamente prevedibile dal punto di vista epidemiologico dallo scorso autunno, è stata largamente sottovalutata dalla Regione Emilia Romagna".