Il capodanno si conclude all'epifania con il concerto della banda Città di Rimini

Eventi

Rimini

| 07:33 - 26 Dicembre 2021

Banda città di Rimini.



A conclusione degli eventi di “Rimini, il Capodanno più lungo del mondo”, in collaborazione con il comune di Rimini, giovedi 6 gennaio 2022 il Teatro Galli ospiterà il Gran concerto dell'epifania, uno straordinario pomeriggio di musica che prenderà il via alle 15. Sul palco la banda giovanile città di Rimini, diretta dal maestro Andrea Brugnettini ed Eyos Einstein Youth OrcheStar, diretta da Davide Tura. Alle 17.30 sarà invece protagonista la banda Città di Rimini diretta dal maestro Jader Abbondanza. L'ingresso all'evento è gratuito, ma per rispettare le normative anti-Covid, gli ingressi devono essere prenotati con anticipo e solamente per possessori di super green pass.



Prenotazioni da lunedì 27 dicembre: è necessario inviare un messaggio Whatsapp al numero 331 6468363 indicando a quale concerto si intende partecipare, nome e cognome di una persona di riferimento, un numero di telefono e il numero totale di persone per cui prenotare l'ingresso (massimo quattro persone).