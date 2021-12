Virus, assessore regionale: "Tra due settimane sarà tutto Omicron"

Attualità

| 17:11 - 25 Dicembre 2021

"Credo tra due settimane sarà tutto Omicron. Stimiamo che già nei prossimi giorni sarà maggioritaria". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità in Emilia-Romagna, Raffaele Donini, ai microfoni di E'Tg Bologna, visitando l'hub della Fiera e parlando della nuova variante. "Sono venuto a portare tutto l'affetto e tutta la gratitudine che l'amministrazione regionale nel suo complesso rivolge a coloro che anche oggi sono qui i questi ambienti a vaccinare le persone che hanno chiesto di essere vaccinati. Non immaginavamo tanti prenotassero proprio il giorno di Natale", ha detto Donini, esprimendo l'auspicio di un accelerazione nella campagna per i bambini sotto i 12 anni. "Bisognerebbe che aumentassero. E' chiaro che è un terreno molto delicato, investe la responsabilità dei genitori e la premura che hanno di raccogliere tutte le informazioni possibili rispetto a quello che rappresenta. Però i pediatri stanno continuando a dire che è molto importante vaccinare anche i bambini".