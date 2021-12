Covid in corsa, il booster dopo 4 mesi, anche a più giovani

Attualità

25 Dicembre 2021

Il virus continua a correre, e nel giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto con la nuova stretta e la proroga dello stato di emergenza, arriva il nuovo record da inizio pandemia, 50.599 nuovi casi, incidenza 351 per 100mila abitanti.141 le vittime, mentre aumentano i ricoveri sia nelle intensive che nei reparti ordinari. Terza dose estesa ai giovani 16-17 anni e ai fragili tra i 12 e i 15, l'intervallo fra seconda e booster passa da 5 a 4 mesi. Ad un anno dall' inizio delle vaccinazioni, sono 5,6 milioni gli italiani che non ne hanno fatta neppure una.