Calcio D, Forlì con le porte girevoli: via il ds Andreatini, torna Di Fabio

Sport

Forlì

| 23:18 - 24 Dicembre 2021

Porte girevoli al Forlì Calcio. In estate il responsabile dell’area tecnico Carlo Di Fabio – per due anni nel club biancorosso - non è stato riconfermato e al suo posto è arrivato Massimo Andreatini il quale qualche giorno fa si è ufficialmente dimesso. Ebbene, come era nelle cose che fa il Forlì? Richiama a capo dell’area tecnica Carlo di Fabio. Ne ha dato notizia il club biancorosso confezionando la notizia, peraltro nell’aria da giorni, sotto l’albero di Natale biancorosso. Sarò lui ad affiancare il tecnico Massimo Gadda nella seconda parte di stagione.