Calcio D, Fanfulla: esonerato il tecnico Omar Nordi

Sport

Rimini

| 16:16 - 24 Dicembre 2021

L’Asd Fanfulla comunica l’interruzione in data odierna del rapporto con mister Omar Nordi.

Arrivato in estate dopo le esperienze in categoria con Pavia, Sondrio e Tritium, in passato anche alcuni mesi da calciatore del Guerriero, Nordi ha collezionato in queste prime 16 gare della stagione 2021-2022 un totale di 5 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte, a cui si aggiungono anche i Sedicesimi di finale raggiunti in Coppa Italia.

La società augura a Omar Nordi le migliori fortune per il proseguo della propria carriera e a livello personale, ringraziandolo per l’impegno profuso in questi mesi al Fanfulla. Il nome del nuovo tecnico bianconero verrà invece svelato nei prossimi giorni.