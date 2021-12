Coronavirus San Marino: due nuovi decessi, in ospedale 28 pazienti

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:42 - 24 Dicembre 2021

Ospedale di Stato di San Marino.



A San Marino due nuovi decessi a seguito di infezione da Sars-CoV-2: si tratta di una 86enne e di un 68enne sammarinesi, entrambi ricoverati in ospedale. Rimangono 28 i pazienti ricoverati, cinque in terapia intensiva e 23 in isolamento. I casi attivi sul monte Titano sono 876: 848 quindi le persone positive in isolamento, a cui se ne aggiungono 313 in quarantena.



CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID Il totale delle vaccinazioni registrate a San Marino dall’inizio della Campagna fino alla giornata di ieri è di 59.132 di cui 23.524 persone vaccinate con la prima dose e 25.550 con la seconda dose o con la dose unica.

Il 51,3% dei vaccinati sono femmine e il 48,7% sono maschi.

Ha completato il ciclo di immunizzazione primario l’84,3% della popolazione vaccinabile residente.

Sono 10.058 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo (booster), pari al 35,63% della popolazione vaccinabile residente.