Covid Rimini: 358 casi, seconda provincia più colpita in regione. Un decesso

| 15:28 - 24 Dicembre 2021

Bollettino Covid 24 dicembre 2021.



Nel riminese 358 nuovi casi di contagio da Sars-CoV-2, 281 sintomatici e 77 asintomatici. La media settimanale è attualmente di 295 casi (1476 quelli finora in settimana), in netta crescita rispetto a 7 giorni fa (era 243). Stabili i ricoveri in terapia intensiva (13), deceduto un 89enne.



In regione i decessi sono 21, età media 79 anni. A essi si aggiunge un 50enne residente fuori regione. I nuovi casi sono 3.067 su 47.902 tamponi con tasso di positività al 6,4%. Scendono i ricoveri: in terapia intensiva -3 (totale 107), nei reparti Covid -2 (totale 1119).



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 720 nuovi casi, seguita da Rimini (358) e Ravenna (353); poi Modena (343), Reggio Emilia (335) e Forlì (219); quindi Parma (192), Piacenza (184), Cesena (166), Ferrara (112), e infine il Circondario Imolese con 85 casi.