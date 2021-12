Basket B, RivieraBanca e Campetto Ancona fanno ricorso: omologato il risultato di 0-0

Sport

Rimini

| 15:12 - 24 Dicembre 2021





Riviera Banca Basket Rimini comunica che presenterà ricorso contro il Comunicato Ufficiale n.268 del 23/12/2021 del Giudice Sportivo Nazionale, riguardante la gara n.2128 del 19/12/2021 tra Riviera Banca Basket Rimini ed Il Campetto Ancona, omologata con il risultato di 0-0 in quanto entrambe le squadre vengono considerate "rinunciatarie" (in sostanza verrebbe di fatto assegnata la sconfitta ad entrambe le squadre e la gara non verrebbe recuperata, NDR)).

Contestualmente, anche la società di Ancona presenterà ricorso verso una decisione che lascia tutti molto perplessi e rammaricati.